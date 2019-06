Kompany: “Anderlecht een satellietclub van City? Een beetje respect hé” Redactie

25 juni 2019

16u39 1

Nu Vincent Kompany de touwtjes in handen heeft, zullen de banden tussen Anderlecht en Manchester City ongetwijfeld nauwer worden. Maar een satellietclub zal paars-wit nooit worden, zo reageerde de speler-manager ietwat geprikkeld maar ook met de lach op het gezicht. “Ow ow ow, wacht even. Satellietclub. Een beetje respect hé”, aldus Kompany. “Ik ga altijd wel vriendschappelijke contacten hebben met de club waar ik elf jaar voor gevoetbald heb, maar Anderlecht is Anderlecht.”