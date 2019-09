Knipogende De Bruyne belooft Kompany ooit voor Anderlecht te spelen: “Binnen een jaartje of zeven.” ODBS / KTH

11 september 2019

08u02

Bron: Treble Triumph 52 RSC Anderlecht Kevin De Bruyne heeft Vincent Kompany beloofd ooit voor zijn Anderlecht te spelen. De Bruyne, naar aanleiding van Kompany’s uitwuifmatch vanavond in Manchester, met een kwinkslag: “Ik heb Vincent gevraagd een plaatsje voor mij vrij te houden als het er hier opzit bij City binnen een jaartje of zeven. Jokes aside, Ik hoop dat hij het goed doet.”

Toen Kevin De Bruyne in 2015 voor 76 miljoen euro van Wolfsburg naar het Etihad Stadium trok, nam Kompany zijn landgenoot graag onder de vleugels. Een hechte vriendschapsband ontstond. Met de blauwhemden wonnen ze twee landstitels, een FA Cup en drie League Cups. Geregeld samen zegedronken. De Bruyne vertelt nu dat Kompany een sleutelrol speelde in zijn keuze voor City destijds en hoe hard hij Kompany al niet mist in Manchester. “Toen City vier jaar geleden interesse in me had, herinner ik me dat Vincent me constant opbelde in Wolfsburg. ‘Kevin, ik wil je in ons team. Wanneer kom je?’ Zo ging dat dan”, zegt hij in het boek ‘Treble Triumph’.

“Ik hoop echt dat hij bij Anderlecht als speler-manager een even fantastische carrière kan uitbouwen zoals hij dat bij City heeft gedaan. Zijn invloed binnen de club hier was enorm. Nog een pak groter dan de fans zagen en dachten. Hij hield iedereen constant scherp. Altijd diezelfde mantra: ‘voetbal gaat niet over individuen, maar is een ploegsport’. Ook wanneer hij gekwetst was, speelde hij zijn rol. Al was het natuurlijk geweldig dat hij in zijn laatste maanden bij City wel fit was en veel speelde. De manier waarop hij afscheid van de club heeft kunnen nemen, was fantastisch. Ik mis zijn aanwezigheid hier al enorm.”

In die mate dat De Bruyne (28) beloofd heeft op een dag voor het Anderlecht van Kompany te willen spelen. Althans dat zegt hij met een kwinkslag: “Ik hoop dat zijn carrière bij Anderlecht zo geweldig wordt als die bij City. (lachje) Ik heb hem gezegd dat hij een plaatsje vrij moet houden voor mij binnen een jaar of zeven, wanneer mijn tijd er hier op zit. Als hij dat doet, dan ken ik mijn volgende bestemming al. Mijn nieuwe job. Jokes aside, los van het grapje, Ik hoop dat hij er goed doet.” De Bruyne, maandagavond nog de absolute uitblinker van de Rode Duivels in Schotland, zal vanavond niet op het veld staan in Kompany’s afscheidsmatch. Geen spelers van het huidige elftal bij de Manchester City-legends op David Silva en Sergio Aguero na. Na Schotland maandag volgt zaterdag alweer Norwich uit. En volgende week woensdag start City zijn Champions League-campagne met een verre verplaatsing naar Shakhtar Donetsk.