Kleedkamer Anderlecht leeft met waanidee: “Mits meer agressie zijn we béter dan Club” Pieter-Jan Calcoen

23 september 2019

11u04 0 Anderlecht Het gezever mag stoppen. “Als we ons voetbal spelen, is niemand beter dan wij”, aldus Alexis Saelemaekers. Het ergste is: hij meende het.

“Ik snap dat dit allemaal niet logisch klinkt. Dat de mensen verrast zullen zijn door mijn uitspraken. Maar zij zien niet hoe de coach er elke dag een systeem inslijpt. En hoe goed we werken tijdens de week.” Jammer genoeg voor Anderlecht vindt het competitievoetbal in België meestal... in het weekend plaats. 5/24, zeg...

Zelfs na een ongeziene afstraffing/vernedering/blamage op Jan Breydel stak Alexis Saelemaekers de borst vooruit in de catacomben. Net zoals Nacer Chadli dat eerder gedaan had. Van de Rode Duivel viel het ergens nog te kaderen dat hij de titel niet wilde uitsluiten, maar na de match - die op 8-1 of zo had moeten eindigen - had RSCA collectief nederig moeten zijn. Dat lukte Saelemaekers dus niet: “Wij geloven in onszelf. En in de eerste plaats. In de play-offs kan alles.”

De waarheid is evenwel dat Anderlecht zich zal moeten reppen om de top zes te halen. Het wordt hoog tijd dat de vestiaire dat beseft - het klassement liegt niet. Realiseren jongens als Van Crombrugge, Gerkens en Verschaeren zich dat het stilaan vijf - of zelfs één - voor twaalf is, dan blijft zo een Saelemaekers, net als overigens een (te) groot deel van zijn jonge ploegmakkers, hangen in het ‘We Are Anderlecht’-idee.

“Als we óns spel spelen, is er niemand beter dan ons.” Yeah right.

Dit seizoen kwam het alvast nauwelijks tot uiting. Al zeker gisteren niet. “We zetten te weinig druk en waren niet agressief genoeg”, was Saelemaekers’ verklaring. “Waren we dat wel geweest, dan hadden we onze voet naast Club kunnen zetten. Zouden we zelfs sterker zijn. Jammer, maar we hebben vertrouwen in onszelf.”

Dat Anderlecht na acht matchen nauwelijks vijf punten heeft - dat is van 1922-1923 geleden -, dat weet Saelemaekers deels aan het zware programma. “We hebben al Standard, Antwerp, Genk en Club Brugge getroffen. Dat is niet simpel, hé. Nu werden we misschien gedomineerd - dat is frustrerend, we vonden geen antwoord - maar ik ben er zeker van dat we kunnen concurreren met de grote ploegen. Maar nu maar eerst winnen van de rest. Ook dat wordt niet makkelijk.”

Te beginnen woensdag in de beker tegen Beerschot. Het bestuur heeft daarvan, gezien de malaise in de Jupiler Pro League, reeds de prioriteit gemaakt. “Het zou fijn zijn om de fans nog eens een zege te schenken, maar de competitie blijft het belangrijkste”, counterde Saelemaekers. “We willen meedoen voor de prijzen.”

Wie durft het die mannen te vertellen dat Anderlecht, op basis van de stand, een degradatiekandidaat is? Naar ons luisteren ze niet...