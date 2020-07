Kinesist Lieven Maesschalck: “Blessure Kompany heeft weinig met leeftijd te maken” TLB

25 juli 2020

08u25 0 Anderlecht Kin omhoog, borst vooruit en weer door. Zo zal het ongeveer gegaan zijn bij Vincent Kompany (34) na z’n blessure tegen Saint-Étienne, denkt kinesist Lieven Maesschalck.

Door het scheurtje in zijn adductoren - niet zijn eerste -, zal Kompany behoudens uitstel moeten passen voor de eerste matchen van het nieuwe seizoen.

Lieven Maesschalck, die Kompany kent van bij de Rode Duivels, maakt zich alvast niet te veel zorgen. “Vincent kent zijn lichaam perfect - hij is er heel erg mee bezig”, zegt hij. “Hij zal zonder enige twijfel doen wat hij moet doen. Als hij moet werken, zal hij werken. En als hij moet rusten, zal hij dat ook doen.”

Ook dat laatste is bij spierblessures als die van Kompany belangrijk. “De herstelperiode moet echt wel gerespecteerd worden. Het lichaam moet tijd krijgen om het weefsel te herstellen. Ondertussen blijft het ook belangrijk om alles wat je wél kan trainen, te blijven onderhouden.”

Dat de kwetsuur verband houdt met stress of het feit dat Kompany midden de dertig is, wil Maesschalck niet gezegd hebben. “’t Is een blessure die bij explosieve sporten als voetbal of atletiek hoort. Maar met leeftijd heeft ze eigenlijk weinig te maken.”

Lees ook:

Anderlecht beslist meteen om geen fans toe te laten, CEO Van Eetvelt: “Een selectie maken is onbegonnen werk” (+)

Besparingen gaan door: Anderlecht ontslaat alle werknemers van fanshop