Kijk naar de beelden van het vertrek van Anderlecht, met focus op Vanden Borre Redactie

05 januari 2020

17u04 0

Ook Anderlecht trok vandaag op winterstage, mét Anthony Vanden Borre. De 32-jarige rechtsachter krijgt de kans om zich in San Pedro del Pinatar in de A-kern van paars-wit te knokken. Ook van de partij: Adrien Trebel, al is het de bedoeling dat de Fransman deze maand nog steeds andere oorden opzoekt. Kijk hierboven naar het vertrek van de Brusselse club, met uiteraard de meeste focus op Vanden Borre.