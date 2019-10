KIJK LIVE. Eerste training van Anderlecht met Vercauteren als hoofdcoach Redactie

08 oktober 2019

17u30

Bron: VTM Nieuws 0

Frank Vercauteren was eerder vandaag op zijn officiële persconferentie duidelijk. Hij zal de dagelijkse trainingen superviseren en de sportieve beslissingen nemen. Vanaf 17u30 stelt Anderlecht de eerste training meteen een halfuur open voor het publiek. Dat oefenmoment is in de video hierboven te bekijken.