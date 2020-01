KIJK LIVE (14u30). Wat vertelt Vercauteren in aanloop naar clash tegen Club Brugge? Redactie

17 januari 2020

14u12 0

Anderlecht krijgt zondagavond (18 uur) leider Club Brugge over de vloer. Zeven punten achterstand telt paars-wit op plek zes, met nog maar negen wedstrijden te gaan. De thuispartij tegen blauw-zwart is dus een cruciale match voor de Brusselaars. Wat heeft RSCA-coach Frank Vercauteren te vertellen over de clash? Volg het vanaf 14u30 in bovenstaande livestream.