Kijk hier naar de foute beslissing van de VAR, die goal Chadli afkeurde: "Geen handsbal voor mij"

04 oktober 2019

21u35

Bron: VTM/Videohouse 22 Jupiler Pro League Geen voorsprong voor Anderlecht aan de pauze bij Charleroi. Nacer Chadli scoorde nochtans op slag van rust. De VAR zag het anders omdat Chadli de bal met de schouder beroerde. Een correcte beslissing?

Is het niet het spel van Anderlecht, dan wel de videoref die discussie oproept. De vermeende kopbalgoal van Nacer Chadli tegen Charleroi werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. De Rode Duivel raakte de bal inderdaad met de schouder. Een armbeweging naar de bal maakte hij evenwel niet.

“Heel zuur dat we die goal afgekeurd krijgen”, vertelde Anderlecht-verdediger Sieben Dewaele aan de rust. Ook voor de analisten in de studio van Play Sports was het oordeel van de VAR te streng. “Chadli krijgt de bal op de bovenkant van zijn schouder”, vertelt Hein Vanhaezebrouck. “Voor mij is het altijd doelpunt.”

“Depoitre scoorde vorige week ook met de arm. Die actie werd niet afgekeurd”, begon HLN-analist Marc Degryse zijn bijdrage. “Bij Depoitre was het veel duidelijker dan bij Chadli. Hij raakt de bal met zijn schouder, niet met de bovenkant van zijn arm. Dan gaat de bal veel minder hard binnen. Dan doe je een beweging om te duwen. Nu gaat de bal hard in doel. Voor mij is het ook een goal.”

Chadli zelf reageerde na de wedstrijd. “Ik raak de bal eerst met het hoofd, daarna met mijn schouder. Voor mij maakt die geen deel uit van de arm. De ref vertelde me dat het een duidelijke handsbal was. Ik vond van niet.”

Poll Was de VAR te streng voor Anderlecht? Ja

Neen Ja 88%

Neen 12%

Kijk hieronder naar de reactie van Chadli: