Kiest Anderlecht na 37 jaar voor nieuwe shirtsponsor? Niels Vleminckx

18 mei 2018

07u30 0 Anderlecht De nieuwe bestuursploeg van Anderlecht wil meer commerciële inkomsten boeken. De kans is reëel dat daardoor een einde komt aan 37 jaar shirtsponsoring van BNP Paribas/Fortis/Generale Bank. Allianz is een mogelijke vervanger.

De grote G van de Generale Bank stond tussen 1981 en 1999 symbool voor Anderlecht. En ook na de fusie tot eerst Fortis en later BNP Paribas Fortis bleef de financiële instelling paars-wit trouw. Maar na 37 jaar als hoofd- en shirtsponsor dreigt dat verhaal dus te eindigen. Hoewel BNP in juli 2017 nog een nieuwe overeenkomst van 2+2 jaar tekende, onderhandelt de nieuwe bestuursploeg van Marc Coucke nu al over andere - lees: lucratievere - voorwaarden. Het is allesbehalve zeker dat de bank daarin mee wil gaan.

Trekker

BNP Paribas Fortis, dat vorig jaar nog een minder dure overeenkomst tekende, staat niet te springen om één jaar later opnieuw mee op de trein te springen. Een insider zegt hetzelfde: «Als Coucke die contracten nu wil herbekijken, is het logisch dat ze op hun tenen getrapt zijn en geen rol als trekker meer willen spelen.»

Tennis

Een onderhandelaar bevestigt: «Anderlecht voelt al langer dat BNP niet de brandende ambitie heeft om in het voetbal te blijven. Eigenlijk is BNP sinds de fusie met Fortis in 2008 al een moeilijk verhaal. De bank is traditioneel meer begaan met tennis. De samenwerking met Anderlecht is een uitloper van het tijdperk-Generale Bank. Die bestaat niet meer, en de familie Vanden Stock is ondertussen ook verdwenen.»

Allianz

Voor nostalgie en emotie is er sowieso weinig plaats in het nieuwe Anderlecht. Rendement is het sleutelwoord. Zeker nu verzekeraar Allianz zich achter de schermen ook positioneert als kandidaat-shirtsponsor.

De Duitse groep heeft zich de voorbije jaren nadrukkelijk getoond als geldschieter in het voetbal. Afgelopen jaar was Allianz al de shirtsponsor van paars-wit in de Europese wedstrijden. Al manifesteren de Duitsers zich in de rest van Europa toch vooral als investeerder in voetbalstadions. De Allianz Arena van Bayern München is het bekendste voorbeeld, Juventus heeft zijn Allianz Stadium en in Nice staat de Allianz Riviera. Ook Anderlecht heeft nog een stadion te bouwen.

De Duitse verzekeraar was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. BNP Paribas Fortis verkoos niet te reageren.

Gesloopte muren

BNP is niet de enige partner waarmee Anderlecht nieuwe onderhandelingen mee heeft aangeknoopt. De bestuursploeg van Coucke zit de komende weken rond de tafel met zowat elke bestaande sponsor om te spreken over nieuwe voorwaarden. Daar krijgen de investeerders ook wel iets voor terug: Coucke is volop bezig met - letterlijk zelfs - muren te slopen tussen het bestuur en investeerders. De nieuwe voorzitter wil van Anderlecht een netwerkclub maken waar ondernemers elkaar kunnen vinden. Om op die manier nog attractiever te zijn voor nieuwe sponsors, en zo meer inkomsten te genereren.