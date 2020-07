Kiese Thelin (RSCA) wil in Zweden blijven: “Heb het naar mijn zin in Malmö” PJC

07 juli 2020

11u34 0 Anderlecht Anderlecht is alvast bereid mee te werken. Isaac Kiese Thelin (28), spits op overschot bij RSCA, heeft laten uitschijnen dat hij graag definitief bij Malmö zou blijven, waar hij nu op huurbasis speelt.

Drie doelpunten in vijf competitiewedstrijden: Isaac Kiese Thelin presteert goed bij Malmö. De Zweedse club is dan ook geneigd om zijn huurling definitief over te nemen, wat Anderlecht toejuicht. In het Lotto Park heeft Kiese Thelin immers geen toekomst. Hij kon er nooit potten breken.

Kiese Thelin zelf staat in elk geval niet te springen om na zijn uitleenbeurt terug naar Anderlecht te keren. Dat zegt hij in een gesprek met Zweedse media. “Ik heb het naar mijn zin bij Malmö”, zet Kiese Thelin de deur op een kier voor een verlengd verblijf. “Het loopt goed. Door de vele speelminuten ben ik sterker geworden. En ik voel vertrouwen van de ploegmaats. Zij weten dat ik de bal kan bijhouden.”

Nog huurlingen overbodig

Bij RSCA is Kiese Thelin slechts één van de vele uitgeleende spelers zonder perspectief. Dat geldt ook voor onder meer Kenny Saief (Gdansk wil hem houden) en Mohammed Dauda (nu bij Esbjerg, hij geniet Deense interesse).