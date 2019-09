Kiese Thelin ineens spits nummer 1 bij Anderlecht: “Niet sexy, wel nuttig” Pieter-Jan Calcoen

04 september 2019

07u49 0 Anderlecht Plots mocht hij niet meer weg. En is hij spits nummer één. Verdient Isaac Kiese Thelin (27) die plek in de pikorde wel?

Op Anderlecht een knelpuntberoep: de spits. Dezer dagen des te meer omdat Nany Dimata langdurig out is en aanwinst Kemar Roofe waarschijnlijk ook de toppers tegen Antwerp en Club Brugge mist. De enige die overblijft, is zowaar... Isaac Kiese Thelin.

Nochtans was ook de Zweed bijna weg. Een transfer naar Kopenhagen was zo goed als rond - ook Schalke 04 en Besiktas toonden belangstelling - tot Mbaye Diagne Anderlecht in de kou liet staan en Kiese Thelin moest blijven. Jammer, vond men het in Denemarken. “Want Kiese Thelin had ons kunnen helpen”, vertelt FC Kopenhagen-manager Ståle Solbakken ons. “Hij is fysiek indrukwekkend, zijn kopspel is prima en zijn mentaliteit is de juiste. Spijtig genoeg was hij ineens niet meer beschikbaar.”

Het valt voor paars-wit te hopen dat Kiese Thelin de komende dagen niks overkomt, hij moet nu de aanval dragen. Een rol die hij in het verleden niet aankon - hij was niet goed genoeg. Waarom zou hij nu dan wel klaar zijn? RSCA lijkt een probleem te hebben...

Eerlijke kans

“Ach, geef Isaac gewoon vertrouwen.” Aan het woord is David Sesa, die als assistent onder ex-coach Weiler intensief met Kiese Thelin aan de slag ging. “Vooral op afwerking. Daar is er veel progressiemarge.” Een understatement: Kiese Thelin scoorde in het Lotto Park twee keer in 28 matchen - te weinig. “Maar bij Anderlecht heeft Isaac nooit een paar wedstrijden op rij een eerlijke kans gekregen. Hoe kan hij dan op zijn best zijn?”

Nu Kiese Thelin zich wel mag opmaken voor een paar duels als titularis kan hij volgens Sesa verrassen. Al zal dat niet per se met goals zijn, bedenkt hij. “Isaac heeft andere kwaliteiten. Hij creëert bijvoorbeeld ruimte voor de ploegmakkers, loopt slim en kan de bal bijhouden. Niet zo sexy, maar wel nuttig.”

Solbakken besluit: “Ik vind Kiese Thelin een goeie spits.” Zijn moment is gekomen om dat eindelijk eens te tonen. Het zou Anderlecht alvast niet slecht uitkomen. Integendeel zelfs.