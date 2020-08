Kersvers Rode Duivel, en nu ook afgestudeerd: Doku krijgt felicitaties van Kompany en ploegmaats ABD

27 augustus 2020

22u24 0 Anderlecht Het kan niet op voor Jérémy Doku (18). De winger van Anderlecht werd begin deze week Rode Duivel en studeerde nu ook af aan de middelbare school. Doku kreeg op training felicitaties van coach Kompany en zijn ploegmaats.

“Velen van ons hebben het geprobeerd, velen hebben gefaald”, opende Kompany zijn speech. “En velen moeten hard hun best doen. Ik wil dit moment gebruiken om Jérémy Doku te feliciteren met het slagen van zijn examens en het behalen van zijn diploma.” Een applaus volgde. Doku kreeg ook een cadeau van ‘Ciske’ - Francis Amuzu. “Ze wilden dit moment vastleggen”, aldus Kompany. Doku mocht een afstudeerhoedje in ontvangst nemen en er daarna - uiteraard - mee gooien. Leuke beelden. Doku studeerde af in Media en Communicatie aan het Sint-Guidoinstituut.

