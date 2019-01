Kersvers Anderlecht-aanwinst Zulj, die wel nog Gent mist, klopt zich op de borst: “Ik zie wat anderen niet zien” Gisteren op gala bij ex-ploeg Sturm Graz, vandaag in Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

18 januari 2019

07u10 0 Anderlecht Afscheid in stijl. Sturm Graz bedankte Peter Zulj (25) met een luid applaus en een prijs. Vandaag sluit hij aan bij Anderlecht. “Maar AA Gent komt te vroeg.”

U weet hoe dat gaat, de Gouden Schoen in het achterhoofd: op zo’n gala vliegen de dankwoorden in het rond. ‘t Was niet anders bij Peter Zulj, toen die gisteren zijn trofee als ‘Sturm Graz-speler van het Jaar’ in ontvangst mocht nemen. “Het is dankzij Sturm Graz dat ik nu zo’n mooie stap kan zetten. Ik zal deze club nooit vergeten.” In de voormiddag had de middenvelder ons hetzelfde op het hart gedrukt: “Het neemt niet weg dat het stilaan tijd was voor een transfer naar het buitenland. Ik kon naar Italië (Empoli, red.), maar Anderlecht - een team dat meespeelt voor Europees voetbal - sprak me veel meer aan.”

“Nood aan een nieuwe uitdaging”, had Zulj naar eigen zeggen. Hij was de Oostenrijkse competitie ontgroeid. Bij Sturm Graz had Zulj zich ontwikkeld tot de smaakmaker van de lokale Bundesliga, met vijftien goals en 23 assists in 65 duels. Goeie statistieken, die hem ook een eerste selectie voor Oostenrijk opleverden. Om daar een vaste waarde te worden, was een vertrek noodzakelijk.

In het Astridpark moet Zulj, dixit sportief manager Michael Verschueren, “de Pozuelo van Anderlecht worden”. “Ik kan als nummer tien spelen, maar ook lager op het middenveld is een optie”, omschrijft Zulj zijn beste posities. “Uit een gesprek met de coach (Rutten, red.) blijkt alvast dat ik in zijn filosofie pas - vóetballen. Ik zie wat anderen niet zien. En ik kan het uitvoeren.”

Raad van Rnic

Het is een profiel dat paars-wit de afgelopen maanden miste, tot ergernis van de achterban. Zulj is op de hoogte van de hoge eisen van de Anderlecht-supporters. “Ken je Nemanja Rnic (Servische rechtsachter die in 2008 helemaal flopte bij RSCA, red.)? Wel, we speelden samen bij Wolfsberger. Hij is een goeie vriend, ik heb inlichtingen bij hem ingewonnen. Hij had het moeilijk in België, ik hoorde van hem dat de fans durven fluiten als het niet draait, maar ik heb daar geen problemen mee. Bij Sturm Graz was het ook zo. Supporters hebben recht op hun mening, hé.”

Zulj is er evenwel van overtuigd dat hij zal kunnen charmeren. “Ik heb een prima linkervoet, waarmee ik gevaarlijk kan zijn op stilstaande fases. Ook belangrijk: ik speel voortdurend vooruit. Heb je opgevangen dat ik niet de snelste ben? (lacht) Ik ben geen Usain Bolt, neen, maar ik dénk wel snel.” Daarnaast een echo vanuit Oostenrijk: Zulj stond in het verleden bekend als ‘niet bijster gemotiveerd’. “Dat klopt”, is de international eerlijk. “Maar ik heb een paar jaar geleden een knop omgedraaid. Nu ben ik een topprof.”

Vanaf vandaag moet dat blijken op training. Pas volgende week zal hij debuteren, want AA Gent komt volgens Zulj “te vroeg”. “Ik moet me eerst wat aanpassen.” Door de blessure van Adrien Trebel kan Rutten nochtans elke middenvelder gebruiken...