KBVB volgt dossier op, maar ziet nog geen reden om in te grijpen YP

17u32

Bron: Belga 2 Photo News Marc Coucke in het Astridpark (archiefbeeld). Anderlecht De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) reageert afwachtend op het vandaag uitgebrachte nieuws over Marc Coucke, die een gooi doet naar het hoofdaandeelhouderschap bij RSC Anderlecht.

Het bondsreglement verbiedt een entiteit om eigenaar te zijn van twee clubs die in dezelfde competitie actief zijn. Marc Coucke, al hoofdaandeelhouder en voorzitter van KV Oostende, verzekerde zich van het exclusief onderhandelingsrecht met RSC Anderlecht, maar het bondsreglement kan nog roet in het eten gooien.

"Anderlecht is nog niet verkocht, dus voorlopig is er nog geen reden om in te grijpen. We volgen het dossier op", zei Stefan Van Loock van de KBVB.

In een eerste reactie lijkt Coucke alvast aan te sturen op een doorverkoop van KV Oostende, de club waarvan hij sinds 2013 hoofdaandeelhouder is. "Natuurlijk blijf ik KVO-fan en zal ik Oostende in goede handen doorgeven", tweette de Belgische ondernemer.