Karim Belhocine neemt de taken van hoofdtrainer over bij Anderlecht PJC

16 april 2019

Karim Belhocine is de nieuwe (tijdelijke?) hoofdcoach van Anderlecht. Dat heeft paars-wit zonet laten weten. Jonas De Roeck en Arno van Zwam worden zijn assistenten. Belhocine fungeerde als assistent van de vertrokken Fred Rutten en nam ook al over na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck. Toen verloor hij op Moeskroen met 3-1 en klopte hij Waasland-Beveren met 3-0, nadien kwam Rutten.

Het valt af te wachten of RSCA nu nog op zoek gaat naar een nieuwe trainer. In januari had het een akkoord met de Deen Kasper Hjulmand, maar hij mocht toen niet weg bij Nordsjaelland. Inmiddels is hij vrij.

Karim Belhocine is hoofdcoach van #RSCA. Hij krijgt de steun van Jonas De Roeck et Arno van Zwam als assistent-coaches.



Karim Belhocine est le coach principal du RSCA. Il sera soutenu par Jonas De Roeck en Arno van Zwam en tant qu'entraîneurs assistants. pic.twitter.com/8RvmVcvbe2 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link