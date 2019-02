Kara weigert deel van loon terug te betalen aan Anderlecht MJR

07 februari 2019

06u34

Bron: Eigen berichtgeving 0

Kara Mbodj weigert zes maanden loon terug te storten aan Anderlecht. Bij de verhuur van de Senegalees aan Nantes was afgesproken dat paars-wit nog de helft van zijn salaris zou betalen. Hij was oorspronkelijk voor een volledig seizoen verhuurd aan Nantes en bij Anderlecht betaalden ze Kara meteen hun deel van het volledige jaarsalaris. Maar paars-wit haalde zijn speler na zes maanden al terug en betaalt hem nu alleen zijn volledig maandloon. Kara wil echter het bedrag dat Anderlecht te veel neertelde - zes maanden loon - niet teruggeven en aanziet dat als tekengeld. Kara is zo een grootverdiener in de kleedkamer van Anderlecht. Wordt vervolgd.