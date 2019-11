Kan Vercauteren in Oostende rekenen op een fitte Kompany? “Zoals hij vandaag is, komt hij zeker in aanmerking” Bart Fieremans

29 november 2019

15u10 1 Jupiler Pro League Zondag gaat Anderlecht in Oostende op zoek naar de zesde zege van het seizoen. Anderlecht moet punten pakken wil het de kansen op een plek in Play Off 1 gaaf houden. Franky Vercauteren sprak in zijn persbabbel vanmiddag over de mogelijke inzetbaarheid van Vincent Kompany en de rol van Nacer Chadli.

Vercauteren had het onder meer over de inzetbaarheid van Vincent Kompany, Philippe Sandler en Adrien Trebel die uit een langdurige blessure terugkeren: “Ze hebben bijna alles collectief meegetraind. We zullen zien, want er is nog een training deze namiddag en morgen. We wachten de laatste minuut af of ze oké zijn, en nemen dan een beslissing. Maar als ze zoals vandaag zijn, komen ze in aanmerking. Al moet ik er wel rekening mee houden dat er drie matchen in een week zijn (met ook het midweekse bekerduel op Moeskroen, red.). We zullen de belastbaarheid moeten beheren. In hun situatie kunnen ze nog niet drie keer negentig minuten aan.”

Ook Kompany zal zelf moeten aangeven of hij zich speelklaar voelt, zegt Vercauteren: “Hij moet zelf het signaal geven hoe ver hij staat. Dat hoop ik morgen of overmorgen van hem te horen in positieve zin. Hij moet dat beslissen, hoe hij zich voelt en wat. In principe is hij fit genoeg, ja. Maar een speler die een paar maanden niet meespeelt, mist iets. Maar Kompany heeft kwaliteiten genoeg om dat te compenseren. Dus het is hopelijk een ja, maar dat is afwachten, zonder daarin te ver te gaan.”

Te afhankelijk van Chadli?

Met zes goals en vier assists is Nacer Chadli sinds zijn komst naar Anderlecht betrokken bij 55 procent van alle goals. Maar of de productie zo té veel afhangt van één speler? Vorig weekend kon Anderlecht thuis niet het verschil maken tegen KV Kortrijk: de vijfde 0-0 van het seizoen al, waarbij Chadli de beste kans voor Anderlecht gemist had. Als hij zijn dag niet heeft, doet dat de productie geen goed. Derrick Luckassen maakte er toen ook allusie op dat de ploeg té afhankelijk is van Chadli en Roofe.

Coach Vercauteren ziet de afhankelijkheid van Chadli niet als een probleem: “Is Juventus te afhankelijk van Ronaldo? Is Barcelona te afhankelijk van Messi? Dat zijn de spelers die je wil hebben. Elke ploeg heeft zo wel iemand die belangrijk is, en sommige ploegen hebben er meer, daarom haal je ze ook. Het is natuurlijk ook zo dat je ze moet proberen uit te breiden. Dat is een feit. Maar alleman zit te wachten op jongens die het verschil maken. Zo talrijk zijn die niet, zelfs in andere clubs. Waarom zouden we dus daarover klagen? Maar het is wel juist dat we beter de efficiëntie verspreiden.”