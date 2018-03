Kan Anderlecht straks weer rekenen op Onyekuru? "God is echt mijn kracht" MDB

21 maart 2018

22u37

Bron: Instagram 0 Anderlecht Hoe gaat het nog met Henry Onyekuru? De flankspeler die dit seizoen negen keer raak trof in de Jupiler Pro League werkt nog steeds hard aan zijn comeback. Dat kunnen we afleiden uit een video die hij op Instagram plaatste.

Het verdict was eind december hard voor de 20-jarige Nigeriaan. In de wedstrijd tegen Eupen moest Onyekuru geblesseerd naar de kant. Zijn mediale band bleek gescheurd. Nu, drie maanden later, staat Onyekuru weer op de grasmat. De flankspeler revalideert vooral bij Everton, de club die hem dit seizoen uitleent aan Anderlecht.

"Ik ben enorm dankbaar dat ik weer kan lopen met de bal aan mijn voeten", vertelde Onyekuru op Instagram. "Het was een avontuur. Bedankt voor al jullie gebeden en steun. God is echt mijn kracht." Onyekuru focust uiteraard ook op het WK in Rusland. Nigeria werd onderverdeeld in Groep D met Argentinië, IJsland en Kroatië.

I am so grateful to be able to be back running and back with the ball at my feet. Its been a journey, Thank you all for your prayers and support! The Lord is truely my strength! 🙏🏾 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 mrt 2018 om 16:04 CET