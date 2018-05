Kampioen, maar toch zou Anderlecht de stekker uit vrouwenploeg trekken Redactie

09 mei 2018

12u03 63 Anderlecht Minder goed nieuws uit de vrouwenploeg van Anderlecht. Daar raakte bekend dat paars-wit door financiële noodzaak de stekker uit de ploeg zou trekken. Anderlecht werd begin deze maand nog kampioen in de eerste klasse bij de vrouwen.

Volgens onze informatie kregen de speelsters gisteren de mededeling dat het team zou ophouden te bestaan, maar voorlopig is het wachten op officiële bevestiging. Noch Anderlecht noch de voetbalbond kon voorlopig reageren. Anderlecht-woordvoerder David Steegen wenste niet op de zaak in te gaan. Volgens de club is er nog geen beslissing genomen. Voorzitter Marc Coucke reageerde in een tweet dat er "absoluut nog niets beslist is in verband met de damesploeg voor volgend jaar".

De club heeft op dit ogenblik geen enkele beslissing genomen in verband met het al dan niet voortbestaan van de vrouwenploeg van #RSCA. De club zal, indien nodig, te gepasten tijden communiceren. RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

How how... er is absoluut niks beslist ivm de RSCA-damesploeg volgend jaar!

Het voorbije seizoen was wel beleidsmatig niet perfect voor deze ploeg, en gans de directie v Rsca is volop ah werk om oplossingen te vinden. Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Het nieuws is op z'n minst verrassend te noemen, want begin deze maand kroonden de vrouwen van Anderlecht nog tot landskampioen dankzij een 3-1 zege tegen Racing Genk. Het was de eerste titel in twintig jaar voor de vrouwenploeg van Anderlecht. De voorbije zeven seizoenen ging de titel telkens naar Standard.

Bij de KBVB wacht men ondertussen bang af. Eén van de speelsters kon aan onze redactie wel bevestigen dat het team stopt omwille van financiële redenen. De meeste Anderlecht-vrouwen hebben zich intussen ook uitgeschreven om volgend seizoen elders aan de bak te kunnen.

Het verhaal doet denken aan de damesploeg van Lierse in 2016. Ook die ploeg werd na bekerwinst opgedoekt.

