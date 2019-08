Kamp-Didillon over keeperskwestie, nu RSCA hem wil verkopen: "Paar weken geleden mocht Thomas niet weg” PJC

02 augustus 2019

06u41 0 Anderlecht Nu Van Crombrugge een Anderlecht-speler is, verhuist Thomas Didillon (23) naar de bank. Toch is een exit geen uitgemaakte zaak, zegt zijn makelaar.

"Om nu nog een ploeg te vinden waar Thomas eerste keuze kan zijn..." Didier Frenay windt er geen doekjes om: een transfer van de Franse keeper komt er niet automatisch, ook al is hij sowieso één plek gedaald in de pikorde. Het spreekt namelijk voor zich dat Anderlecht Hendrik Van Crombrugge gehaald heeft als nummer één. "Maar dat betekent niet dat Thomas weg moet", beweert Frenay. Hallo, Anderlecht?

Off the record is men bij Anderlecht evenwel duidelijk: Didillon moet vertrekken. Liefst zo snel mogelijk. Ook al omdat Didillon niet goed in de kleedkamer ligt - de Vlaamse kliek moet hem niet - en omdat RSCA vreest dat hij op de bank een negatieve invloed zal hebben op de groepssfeer. Het probleem is echter dat er zich nog geen enkele club officieel gemeld heeft. "Maar in Frankrijk zoeken nog wel wat clubs een doelman", klinkt het bij paars-wit.

"Na één match..."

Frenay heeft naar eigen zeggen evenwel nog niks gehoord sinds de handtekening van Van Crombrugge. "En dus baseer ik me op onze gesprekken met de Anderlecht-top van een paar weken terug", zegt de manager. "Toen was er vage buitenlandse interesse voor Thomas (onder meer Rennes liet weten Didillon te volgen, red.), maar kregen we te horen dat van een transfer geen sprake kon zijn. Professioneel als we zijn, hebben wij ons daarbij neergelegd. Als Anderlecht ineens van mening verandert na een mindere competitiematch, dan... (maakt zijn zin niet af) Weet je, Thomas was vorig seizoen een sterkhouder. Hij heeft die kwaliteiten nog steeds."

Mocht Didillon effectief blijven, dan belooft Frenay dat hij de concurrentiestrijd zal aangaan. "Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Nu moet Thomas de coach maar bewijzen dat hij de beste is."

Roef 2de doelman?

Anderlecht heeft ook nog Davy Roef (25) en Frank Boeckx (32) onder contract staan. Die eerste heeft al laten verstaan elders speelminuten te willen verzamelen, maar Vincent Kompany wil hem overtuigen om tweede doelman te zijn, in de veronderstelling dat Didillon zijn kastje leegmaakt. Voor Boeckx, die ook al keeperstrainer is bij de beloften, voorziet de recordkampioen een rol als derde keeper. Mogelijk komt er nog een jongeling bij. (PJC)