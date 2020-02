Joveljic niet speelgerechtigd, Pjaca mogelijk wel inzetbaar tegen Moeskroen PJC

01 februari 2020

De kans is bijna nihil dat Frank Vercauteren tegen Moeskroen een beroep zal kunnen doen op twee van zijn drie aanwinsten. Normaal gezien geraken Dejan Joveljic (gehuurd van Frankfurt) en Kemar Lawrence (gekocht bij New York Red Bulls en nog niet eens in het land) niet speelgerechtigd. Vooral Joveljic had RSCA kunnen gebruiken: het zit qua spitsen krap.

Mocht Vercauteren het na de training opportuun achten, dan kan hij Marko Pjaca eventueel wel op het wedstrijdblad zetten. Als de Italiaanse voetbalbond vandaag constructief meewerkt, ziet het ernaar uit dat de huurling van Juventus speelgerechtigd zal geraken. De selectie van Anderlecht is nog niet bekend, paars-wit kan zich tegen Moeskroen geen misstap veroorloven.