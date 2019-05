Exclusief voor abonnees Jovanovic op bezoek voor topper tussen ‘zijn’ twee ploegen: “Trots dat ik geschiedenis heb geschreven bij deze clubs” Niels Vleminckx

06 mei 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Twee titels en een ­Gouden Schoen in Luik. Twee titels in Brussel. Weinigen hebben zoveel recht van spreken over Anderlecht en Standard als Milan ­Jovanovic (38). De minzame Serviër kwam op uitnodiging van deze krant naar België. Zijn oordeel over de topper met kleine ‘t’: “Wij hadden nog voétballers. Die zie ik nu minder.”

Leeftijd blijkt geen vat te hebben op ­Milan Jovanovic. Vorige maand 38 ­geworden, maar in de praktijk ziet hij er misschien wel beter uit dan in de na­dagen van zijn voetbalcarrière. «Messcherp», vindt ook een oude bekende die op bezoek is in de lobby van het hotel waar Jova verblijft.

De minzame Serviër neemt het compliment glunderend in ontvangst. «Je moet mijn buikspieren eens voelen. Like rock, toch? Steenhard. Ik loop, ik fiets, en twee keer per week speel ik minivoetbal. Intensief, hé, ik trek mijn voet niet terug. Ik vind het belangrijk om fit te zijn. Mens sana in corpore sano. (knipoogt) Dat staat ook in het logo van Anderlecht. Ik ken mijn klassiekers, my friend.»

