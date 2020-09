Jos Donvil wordt operationeel directeur bij Anderlecht Redactie

23 september 2020

15u15 22 Anderlecht Jos Donvil gaat Karel Van Eetvelt (en Peter Verbeke) bijstaan in de dagelijkse leiding van Anderlecht. Donvil, ex-topman van BASE en van de Waalse telecomgroep VOO, wordt operationeel directeur bij RSCA.

In het verleden was Jo Van Biesbroeck de operationeel directeur bij paars-wit, nu wordt de operationele leiding dus verdeeld over twee personen. Van Eetvelt is sinds begin april de CEO van de Brusselaars en nu komt Donvil erbij als operationeel directeur. Donvil was de voorbije jaren vooral actief in de telecomsector. De voorbije vier jaar was hij de CEO van VOO, daarvoor was hij de topman van BASE.