Jolig bij KV Oostende, streng bij Anderlecht: hoe de tweets van Marc Coucke veranderen van toon

15 mei 2018

Was de Marc Coucke van KV Oostende nog een jolige Twitteraar, dan is zijn toon als eigenaar van Anderlecht een stuk serieuzer. Streng, zelfs. Voor anderen, maar ook voor het eigen instituut.

Na de nederlaag tegen AA Gent klonk het zo: "Anderlecht speelde als zalm in blik", en "Ben het nu wel beu de tegenstander na de match te feliciteren". Enkele weken geleden na een nederlaag tegen Genk wees Coucke naar de mercato onder ex-sportief manager Van Holsbeeck: "Hier vreesden we voor op 31/01 om 24 uur."

Tweets die intern niet altijd op evenveel bijval kunnen rekenen. De druk wordt zo alleen maar groter. Maar social media-experts vinden er op zich niets mis mee. "Ik zie weinig verschil tussen een voorzitter die zijn spelers in een interview aanvalt of iemand die dit via Twitter doet", zegt Sam Kerkhofs. Kerkhofs is eigenaar van Sporthouse, het bedrijf dat de Twitter-profielen van onder meer Dries Mertens en Steven Defour beheert. "Persoonlijk vind ik dat Coucke zijn sociale media goed aanpakt. Hij is zeer authentiek, spreekt over relevante onderwerpen en gaat de dialoog aan met de fans. Wat hij doet, is net moedig."

Te veel 'fake news'

Hoe dan ook: de toon valt op bij Coucke. Navraag leert dat dat ook te maken heeft met de stroom aan nieuwsberichten over hem en Anderlecht sinds hij de club overgenomen heeft. Te veel 'fake news', oordeelt de zakenman, die vindt dat het vergrootglas van de pers te vaak de verkeerde plaatsen onder de loep neemt. Daarom dat hij zelf de positieve zaken in de verf zet: titels van de jeugdploegen, initiatieven van de fans. Maar van zijn ludieke tweets is er amper nog wat te merken. Letterlijk zelfs - Coucke heeft zijn berichten van voor 10 februari 2018 (vlak na de officialisatie van de overname) allemaal verwijderd.