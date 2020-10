Johan Beerlandt over vertrek bij Raad van Bestuur RSCA: “Geen enkele inspraak voor de overige bestuurders naast hoofdaandeelhouder” Redactie

09 oktober 2020

21u26 0 Anderlecht Johan Beerlandt, oprichter van het bouwbedrijf Besix, heeft zijn ontslag aangeboden in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Hij is al enige tijd ontevreden over het beleid. Een vervanger werd nog niet aangeduid. Beerlandt blijft tot nader orde wel aan als aandeelhouder.

Beerlandt reageerde zelf op zijn vertrek via een communiqué, dat u hieronder integraal kan lezen:

Het is niet mijn ambitie om lid te zijn van een raad van bestuur waar alleen dictaten van de meerderheidsaandeelhouder moeten geregulariseerd worden zonder enige reële inspraak voor de overige bestuurders. Dit is geen raad van bestuur waar men constructief kan werken en waar ik verder deel van wens uit te maken.

Wanneer deze meerderheidsaandeelhouder en de door hem aangestelde directieleden er bijkomend op aansturen om de voorliggende financiële situatie, die het gevolg is van een “one man show beleid”, door alle aandeelhouders (inclusief mezelf) te doen dragen, dan kan ik niet anders dan beslissen om mij terug te trekken als bestuurder. Dit is nog meer het geval nu men bijkomend de schijn wil opwekken dat de houding van bepaalde bestuurders en aandeelhouders leidt tot gedwongen verkoop van essentiële spelers. Eenieder weet dat de realiteit net omgekeerd is. Ik heb als bestuurder gepleit voor een gezond financieel beleid, maar werd telkens opnieuw voor voldongen feiten geplaatst. Ik had evenmin enige inspraak in de beslissing om snel topspelers te gelde te maken.

Ter herinnering: in december 2017 was ik mede-kandidaat overnemer. Toen de heer Vanden Stock voor een andere overnemer koos, ben ik mij loyaal mee blijven inzetten voor de club. De wijze waarop het beleid de jongste tijd werd gevoerd, maakt dat ik heb beslist afscheid te nemen als bestuurder.

Ik benadruk tot slot dat ik een verwoed RSCA-fan ben en blijf.

Vriendelijke groet,

Johan Beerlandt

