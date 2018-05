Jeugdcoördinator Jean Kindermans blij met signaal Coucke DPB

04 mei 2018

13u29 4 Anderlecht Een opgetogen Jean Kindermans mocht samen met Marc Coucke en Luc Devroe aankondigen dat Anderlecht vol inzit op de jeugd. " Dit is de eerste keer in veertien jaar tijd dat er zoveel aandacht besteed wordt aan de jeugd", aldus de jeugdcoördinator. "Toen ik hoorde dat de voorzitter een officiële persconferentie wou houden, viel ik bijna van mijn stoel. Dit is absoluut een positief signaal".

Weken en maanden lang moest hij onderhandelen met makelaars, ouders en spelers om de beste Anderlecht-talenten te kunnen houden. Maar Jean Kindermans is een tevreden man. "Dat deze elf jongens nu een contract tekenen is de verdienste van het harde werk van iedereen binnen de jeugdopleiding", vertelde Kindermans. "Toen ik veertien jaar geleden begon, konden ik gewoon naar de ouders bellen. Na één telefoontje kwamen die ouders naar mijn kantoor met een balpen in hun handen om te tekenen. Dat is nu helemaal anders."

"De zaak met Jérémy Doku heb ik op 1 mei afgehandeld, tijdens een rustpauze van de trainingen van de nationale ploeg U17 in Tubeke. Dat was het zwaarste dossier dat ik ooit heb moeten afhandelen. Die jongen zat al met beide voeten bij Liverpool. Als je het dan als ‘maar Anderlecht’ daartegen moet opnemen, dan moet je dat met een sportief project doen, niet met het financiële", aldus Kindermans.

Eerste contract is een erkenning, maar het werk begint nu

"Over wie er kan doorbreken, heb ik mijn eigen idee", gaat de jeugdcoördinator verder. "Maar het gaat niet alleen om puur talent. Het eerste contract is een erkenning van het talent. Maar het tweede contract dat ze dan een paar deuren verder tekenen, is een erkenning voor de progressie die ze gemaakt hebben. Bij sommigen gaat dat heel snel, kijk naar Lukaku, Praet, Tielemans. Bij anderen duurt dat wat langer, denk aan Dendoncker." Volgens Kindermans zitten er in de lichting ’00-’01 zeker een paar jongens bij die de eerste ploeg van Anderlecht kunnen halen. "Hoe lang dat dat duurt, is een andere vraag. En dan komt het erop aan of ze zich kunnen handhaven in de ploeg, of elders nog extra ervaring opdoen."

Maar Anderlecht verliest nog steeds talent

In de huidige selectie van de nationale ploeg U17 zijn 8 van de 20 van Anderlecht, maar in die ploeg zitten ook Nicolas Raskin en Jamie Yayi Mpie (ex-Anderlecht). "Elk jaar verliezen wij nog talenten. Maar als je dan kijkt wat die spelers die vroeg vertrokken zijn daarna bereiken, dan is dat toch pover. Straks maakt de bondscoach zijn selectie bekend en dan zullen daar vijf of zes spelers opgeleid bij Anderlecht bij zijn. Als je dat kan vertellen aan jongens als Doku of Sardella en Longo, die naar Hamburg kon, dan kunnen zijn zich daaraan optrekken."

"Met een aantal andere jongens zijn we nog in onderhandeling. Eliot Matazo bijvoorbeeld. Die wil graag in het Constant Vanden Stockstadion spelen. Die jongen is hier ballenraper geweest is, met de vlag gezwaaid heeft als er hier Champions League werd gespeeld. Ballenraper in de Youth League. Kijk naar het doelpunt van Leya Iseka, dan zie je hem in zijn armen springen. Ik hoop dat hij blijft, maar die gesprekken zijn echt zwaar. Dat hoofd van die jongens wordt zo zot gemaakt door mensen die hen dromen proberen te verkopen. Dat strookt niet altijd met de werkelijkheid. Maar iedereen heeft recht op dromen. Sommige jongens dromen van die grote buitenlandse clubs, maar daar zit je dan in de kleedkamer met de beste Kroaat en de beste Portugees. Dan kan je beter in onze kleedkamer blijven en proberen hier het eerste elftal te halen."