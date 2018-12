Jean Kindermans, directeur van de talentenfabriek van Anderlecht: "Misschien is het tijd om te zeggen: we willen élk jaar kampioen worden, mét eigen jeugd” Niels Vleminckx

02 december 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Zondag speelde Anderlecht met zes tieners op STVV. Woensdag verkondigde sportief directeur Michael Verschueren de jeugdfilosofie te zullen verkopen aan China en de VS. Tijd voor een gesprek met de directeur van de talentenfabriek. Jean Kindermans (54): “Nu ben ik de paus. Morgen kan ik weer een nobody zijn.”

Marie, de nieuwe persverantwoordelijke van Anderlecht, begeleidt ons naar het bureau van Jean Kindermans. In de trappenhal wijst ze naar de man die nu al vijftien jaar lang aan het hoofd staat van de jeugdacademie. Een echte ‘Brusseleir’ - één van de weinigen die de beeldenstorm van Marc Coucke heeft overleefd. “Hier is hij. De held van Anderlecht.”

Een grapje dat de voorbije week wel zeer dicht bij de realiteit aanleunde. Want: Anderlecht speelde op STVV met zes tieners. Het nieuwe bestuur maakte op een persconferentie eerder deze week duidelijk dat het epicentrum van paars-wit verschuift van makelaars richting jeugdacademie. Een verademing voor supporters en neutrale waarnemers. Kindermans glimlacht: “Vandaag ben ik de paus. Maar morgen kan ik even snel weer een nobody zijn. Het kan snel gaan in deze wereld.”

