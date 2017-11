Jan Mulder: "100 miljoen euro voor Anderlecht? Dat is een belediging voor leven en werk van Paul Van Himst" Jan Mulder

Een bord voor de ingang van het Constant Vanden Stockstadion. ‘Te koop’. Ik trap op de rem. Stap uit en vraag aan de uitbater van het café, waar ik zo vaak met Rie Meert, oud-doelman van Anderlecht en de Rode Duivels, heb gezeten, of het waar is. De uitbater knikt en zegt: ‘Als je 100 miljoen neertelt, is het van jou.’ Honderd miljoen. Is dat niet een kwart van de prijs die vorige week voor een lelijk schilderijtje van Da Vinci werd betaald? Een belediging voor leven en werken van Paul Van Himst.

Geïnteresseerden zijn een Rus en twee Belgen, Wouter Vandenhaute van Woestijnvis en Paul Gheysens van Ghelaimco. De Rus wordt momenteel door de FA onderzocht wegens het bezit van twee Engelse clubs, wat strafbaar is. Blijven over Wouter en Paul. Ik ken Wouter. Toen hij nog journalist was, belde hij me vaak op. Fijne, enthousiaste persoon. Ik gun hem Royal Sporting Club Anderlecht als hij zo graag wil. En het is niet zijn schuld dat de club te koop staat.

Waar zou trouwens Alexandre Van Damme zijn? Dat was toch de sterke man in het Astridpark, geld bij de vleet? Geld, geld. Alles is te koop. Ik behoorde nog tot een generatie die speelde voor het paars en wit, de supporters, de conciërge en meneer Constant. Gevoelens, dood en begraven. Ik start de auto, rijd de Théo Verbeeckstraat uit, herinneringen in de achterbak.

