James Alexander Lawrence wie? De nieuwe verdediger van Anderlecht in een notendop DMM

29 augustus 2018

11u56 0 Anderlecht Geen Bubba Sanneh voor Anderlecht. Paars-wit had geen 7 miljoen euro veil voor de "onpasseerbare" verdediger van Midtjylland en koos daarom verrassend voor James Alexander Lawrence van AS Trencin. Een stuk goedkoeper en een stuk onbekender.

Neen, ook bij ons deed de naam van James Alexander Lawrence niet meteen een belletje rinkelen. Anderlecht koos als back-up in de verdediging voor een linksvoetige Engelsman van 26 jaar. Over de contractduur van de nieuwe aankoop werd nog niet gecommuniceerd, het prijskaartje voor Lawrence ligt naar verluidt op 'amper' 450.000 euro.

De net 26 geworden Brit is geboren en getogen in Henley-on-Thames. Een klein stadje op de Engelse countryside zo'n 50 kilometer verwijderd van London. Lawrence kon zo in zijn jeugdjaren al snel aan de slag bij Arsenal en Queen's Park Rangers. Op 16-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Nederland en dus kwam Lawrence via Haarlem terecht bij Ajax. In de Johan Cruyff-academie in Amsterdam ontpopte de Engelsman zich tot een verdedigende spelmaker en zelfs tot kampioen van Nederland bij de U19.

De stap naar het eerste elftal in Amsterdam was evenwel te groot. Lawrence koos daarom voor passages bij Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Ook daar kon hij zich als belofte niet doorzetten. Het gevolg was geen enkele wedstrijd in de Nederlandse Eredivise. Lawrence trok daarom in 2014 naar Trencin waar zijn carrière wel meteen een vlucht nam. Hij scoorde bij z'n debuut in Slovakije en ontpopt zich tot een vaste man in de basiself.

In totaal verdedigde 115 keer de kleuren van de club en scoorde daarin negen keer. Deze zomer was hij nog verrassend lid van de verdediging tijdens de Europese stuntzege tegen Feyenoord (4-0). Lawrence werd daarop in de verdediging gehouden, maar kan dus zoals gezegd nog steeds uit de voeten als middenvelder. Benieuwd wat het bij Anderlecht wordt. Aan zijn voorgangers bij Trencin die het in de Belgische competitie probeerden zal het alvast niet liggen. Ook Moses Simon, Wesley Moraes, Samuel Kalu en Leon Bailey waren er in het verleden actief.

TRANSFERT | Anderlecht fait signer un défenseur anglais venu de Trencin : James Alexander Lawrence. 📸✍️ pic.twitter.com/zT6HyfbBa8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_fr) link