Jaarrekening van Anderlecht bevestigt 27,2 miljoen euro verlies: “Te wijten aan transfers van spelers” Redactie

28 december 2019

11u03 2 Anderlecht Het was al eerder bekend, maar nu is de jaarrekening van Anderlecht definitief neergelegd. Royal Sporting Club Anderlecht NV draaide in 2018-2019 een verlies van 27,2 miljoen euro. Het seizoen daarvoor, 2017-2018, bedroeg het verlies ‘slechts’ 6,3 miljoen.

Eerst en vooral de naakte cijfers. Uit de definitieve jaarrekening van Anderlecht voor het seizoen 2018-2019 valt op te maken dat de inkomsten van de club 84,1 miljoen euro bedroegen. De kosten bij paars-wit stegen dan weer tot een recordbedrag van 109,1 miljoen euro. Reken bij dat verschil van 25 miljoen euro ook nog eens wat belastingen en 2,1 miljoen financiële kosten en je komt aan een verlies van 27,2 miljoen euro.

De redenen achter de forse stijging in de verliescijfers? Die zijn behoorlijk makkelijk af te leiden: het mislopen van de Champions League, de trainersperikelen van de voorbije jaren en de véél te grote spelerskern. Anderlecht speelde Champions League in het seizoen 2017-2018 maar eindigde pas derde in de competitie dat jaar. Paars-wit speelde dus Europa League vorig seizoen en het opbrengstenverschil met de CL bedraagt al snel 15 miljoen euro.

Trainersontslagen en te ruime spelerskern

Tweede zware verliespost zijn de vele trainersontslagen de voorbije jaren. Vorig seizoen betaalde Anderlecht op een gegeven ogenblik maar liefst vier (!) hoofdtrainers: René Weiler (ontslag september 2017, vergoeding een veelvoud van de 400.000 euro die werd gecommuniceerd door de club), Hein Vanhaezebrouck (ontslag december 2018, vergoeding 700.000 euro), Fred Rutten (ontslag april 2019, ontslagvergoeding niet bekend) en Karim Belhocine die het seizoen ad interim uitdeed.

Maar het hoofdaandeel in de felrode cijfers komt van de véél te grote spelerskern. Begin vorig seizoen trok het duo Coucke-Devroe maar liefst 12 nieuwe spelers aan: Sanneh, Vranjes, Santini, Didillon, Makarenko, Bakkali, Adzic, Abazaj, Dimata, Lawrence, Milic en Musona. In de winter kwam daar onder Coucke en Verschueren nog Zulj bij op voorspraak van Frank Arnesen. Van die dertien kan enkel Zulj onder Kompany nog op speelminuten rekenen.

Toelichting

Een pak van die spelers probeerde Anderlecht te verkopen en te verhuren, maar enkel met de deal van Santini - 5 miljoen euro - kon paars-wit een financiële zaak doen. Te veel spelers staan nog in de paars-witte boekhouding en de globale loonlast weegt veel te zwaar door. Die bedroeg voor het seizoen 2018-2019 zo’n 47,3 miljoen euro. Anderlecht deed daarmee 2,8 miljoen euro minder dan het jaar voordien, maar het komt daarmee nog altijd meer dan dertien miljoen boven de loonkosten van eeuwige rivaal Club Brugge uit.

Paars-wit zelf geeft bij de cijfers ook toelichting onderaan de jaarrekening. Daarin wordt door de Raad van Bestuur netjes verwezen naar het transferbeleid en het missen van Europees voetbal als grootste aanleidingen voor de verliescijfers. “De omzetdaling (de 84,1 miljoen euro inkomsten) komt vooral vanwege de Europese campagnes die kunnen verschillen van het ene boekjaar tot het andere”, klink het. “De toename van de kosten (109,1 miljoen euro) is te wijten aan occasionele kosten gerelateerd aan transfers van spelers.”

“Het eigen vermogen blijft in evenwicht door de kapitaalsverhoging, uitgiftepremies en het gerealiseerde verlies”, weet Anderlecht ook nog. Paars-wit verwijst daarmee naar de 22 miljoen euro die Marc Coucke in de club pompte het afgelopen jaar en naar de kapitaalsverhoging van 27 miljoen euro die werd doorgevoerd.