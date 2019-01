Ivan Santini kritisch, maar hoopvol "Natuurlijk kan de titel nog" PJC

27 januari 2019

09u15 1 Anderlecht Het plezier is ver weg. Nauwelijks kansen of zeges voor Ivan Santini (29) en Anderlecht. Play-off 2 loert om de hoek. "Een nachtmerrie."

Hoe evalueer je je eerste zes maanden bij Anderlecht?

(zucht) "Mijn statistieken (elf doelpunten, red.) zijn goed, maar... Ik kan niet zeggen dat ik genoeg gedaan heb. Niémand kan dat, we verliezen te vaak. En ons niveau is soms bedroevend."

Hoe frustrerend is het om de spits van dit team te zijn?

"Normaal gezien zou ik me te pletter moeten amuseren. Anderlecht is de grootste club van België, met de meeste kansen - althans, zo zou het moeten zijn. Maar het is niet zo. Soms krijg ik amper mogelijkheden. Er zijn wedstrijden waarin ik niet op doel trap. En ik ben niet de speler die het vervolgens op zijn eentje gaat forceren. Dat kan ik niet. Het loopt moeilijk."

