Is't voortaan ook in het Astridpark 'Couckenbak'? Redactie

18u04 192

Marc Coucke die Anderlecht overneemt: het was voor iedereen een donderslag bij heldere hemel. De steenrijke zakenman gaf via Twitter al aan heel fier te zijn met zijn aankoop en hij brandt ook van ambitie, de vraag is alleen maar of de fans van paars-wit zich ook zullen mogen verheugen op zijn zangkunstjes na een overwinning. Via de video hierboven komt de paars-witte achterban alvast in de sfeer...

Rv