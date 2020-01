Is rol Vandenhaute te rijmen met makelaarslink? Licentiecommissie pluist het uit, topclubs stellen zich vragen

SVB

16 januari 2020

08u52 0 Anderlecht Peter Croonen, voorzitter van de Profliga en van Racing Genk, vindt het geen goede zaak voor het Belgisch voetbal dat Wouter Vandenhaute als extern adviseur is aangesteld bij Anderlecht. En AA Gent heeft een aantal pertinente vragen voor de vroegere Woestijnvis-baas. Dat Vandenhaute mede-eigenaar is van makelaarsbedrijf Let’s Play zorgt bij twee grote clubs in Vlaanderen duidelijk voor een ongemakkelijk gevoel. De licentiecommissie onderzoekt of Vandenhaute zijn functies mag combineren.

Kan het dat iemand die mede-eigenaar en -oprichter is van een makelaarsbureau ook adviseur wordt bij een club, zelfs wanneer hij in geen van beide functies over spelerscontracten onderhandelt? Dat is de vraag die velen zich stellen nu Vandenhaute adviseur wordt van Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO van Anderlecht. Zij zeggen dat niemand zich zorgen moet makken en ook de regels lijken te zeggen dat het kan, al moet de licentiecommissie van de Profliga zich daar wel nog over buigen. “Die opdracht hebben ze ook gekregen”, zegt voorzitter Peter Croonen - ook voorzitter van Racing Genk. “Ik vind dit alleszins geen goede evolutie voor het Belgisch voetbal. Een strikte scheiding tussen makelaars en clubs, dát is wat we nu nodig hebben. Ik zeg niet dát er problemen komen, het is heel goed mogelijk dat Vandenhaute en Anderlecht geen enkele regel schenden, maar dit soort schemerzones creëren doet het imago van ons voetbal toch geen deugd.”

Pertinente vragen

Ook AA Gent heeft vragen. Twee van hun spelers werken samen met Let’s Play, Louis Verstraete en Vadis Odjidja. Stel nu dat Anderlecht plots interesse zou krijgen in Odjidja. Let’s Play weet alles over de voorstellen of tegenvoorstellen die Gent hem doet. Vandenhaute zou dat ook kunnen weten en doorspelen aan Anderlecht. “We gaan ons over de kern van de zaak nog niet uitspreken, maar we zitten wel met een paar pertinente vragen”, zegt manager Michel Louwagie. “Die gaan we Vandenhaute zelf stellen. Voorzitter De Witte en ik willen van hem toch een aantal verduidelijkingen.”