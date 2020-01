Is er bij Vandenhaute sprake van belangenvermenging door link met managementbedrijf ? “Er is geen probleem” GVS

14 januari 2020

14u19 0 Anderlecht Wat met de belangenvermenging van Wouter Vandenhaute? Nu hij extern adviseur wordt van Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO van Anderlecht, is er een mogelijk conflict met zijn activiteiten bij Let’s Play - een bedrijf dat voetballers wil begeleiden tijdens hun carrière. “Maar voor mij is er geen probleem. Ik zit bij Let’s Play niet in het operationele – ik voer geen onderhandelingen met clubs over spelers – en ik zal dat ook niet doen bij Anderlecht”, klinkt het in een eerste reactie bij Sporza.

Vandenhaute is aandeelhouder van het managementbedrijf Let’s Play, dat voetballers als Youri Tielemans, Vadis Odjidja en Benito Raman begeleidt tijdens hun carrière. Kan hij dan ook zomaar een functie hebben binnen een voetbalclub? “Ik begrijp dat daar vragen over gesteld worden, maar voor mij is er geen probleem”, vertelt hij aan Sporza. “Ik zit bij Let’s Play niet in het operationele – ik voer geen onderhandelingen met clubs over spelers – en ik zal dat ook niet doen bij Anderlecht. Ik zal in alle transparantie werken en dan is het aan anderen om te oordelen of ik dat correct doe. Het is een dunne lijn, maar het is in se niet anders dan mijn rol tussen SBS en productiehuis Woestijnvis, dat een belangrijke leverancier is voor SBS en VRT. En daar is iedereen tevreden over hoe ik met de situatie omga.”

Eindelijk bij Anderlecht

Na meerdere vrijages met Anderlecht, heeft Wouter Vandenhaute eindelijk een functie bij de Belgische recordkampioen beet. Toen Anderlecht in 2015 van een vzw naar een nv wilde overschakelen, aasde Vandenhaute al op een stekje bij Anderlecht. Naast voorzitter Roger Vanden Stock (51 procent) en Alexandre Van Damme (40 procent) lagen er nog negen procent aan aandelen voor het grijpen. De deal ging niet door, maar Vandenhaute gaf toen al aan te blijven proberen.

Eind 2017 zag de supporter van Anderlecht opnieuw zijn kans schoon. Anderlecht werd verkocht, met “vrienden van Anderlecht” bracht Vandenhaute samen met een tiental investeerders een bod uit. Coucke ging evenwel met de ploeg lopen, maar zijn ‘oude rivaal’ wordt nu toch in het verhaal betrokken. “Wouter is al tientallen jaren kind aan huis op Anderlecht en hij is ook sportief gebleven toen de club voor mij had gekozen. Bovendien hebben we al lang een goed persoonlijk contact. Tijdens mijn koersperiode hadden we de traditie om één keer per jaar uitgebreid te lunchen en dat waren altijd intense en inspirerende gesprekken”, aldus Coucke.

Sportimperium

En zo breit Vandenhaute zijn sportimperium uit. Na de verkoop van zijn mediabedrijf De Vijver stortte hij zich helemaal op de sportwereld. Zo kocht hij twee jaar geleden samen met zijn zakenpartner de Superprestige veldrijden en werden ze voor 50 procent aandeelhouder van Sporthouse Group, dat de sites en sociale media van sporters en clubs - waaronder de wielerploeg Deceuninck-Quick.Step, de voetbalploeg KAA Gent, en betaalzender Play Sports beheert. Vandenhaute en Watté zijn voor de helft ook aandeelhouder van We Ride, een bedrijf dat uitgestippelde en begeleide fietstochten organiseert. Op de koop toe is hij de sterke man bij Flanders Classics, de organisatie die onder meer de Ronde van Vlaanderen bezit.