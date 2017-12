Is dit 'm dan? Anderlecht ziet in Portugese international de ideale vervanger voor 'Teo' (PJC/MJR/NP/SJH)

08u22 21 Getty Images Anderlecht Gonçalo Paciência: die 23-jarige Portugees moet de nieuwe spits van Anderlecht worden. Daarnaast zoekt paars-wit een centrale verdediger en een linkerflankspeler.

Een doelpuntenmachine is hij niet. Bij zijn huidige team Vitória Setúbal, dat hem huurt van topclub FC Porto, zit RSCA-target Gonçalo Paciência aan drie goals in veertien competitiewedstrijden in de Portugese eerste klasse. Ook bij eerdere uitleenbeurten aan Olympiakos en Rio Ave kwam hij samengeteld aan amper één treffer, maar die stats houden Anderlecht allerminst tegen.

Volgens betrouwbare Portugese bronnen ziet de landskampioen in de kersverse Portugese international (1 cap en een grote kans op een WK-selectie) immers de ideale nieuwe spits.

Paars-wit zou zelfs al een bod tussen de 3,5 en de 4 miljoen geplaatst hebben. FC Porto, dat Paciência nog nooit een echte kans in zijn eerste elftal gaf, zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek.

In Portugal valt te horen dat Paciência, die zijn volledige opleiding bij FC Porto genoot en tijdens zijn passage bij Olympiakos met het hart sukkelde, een voetballende aanvaller is. Hij is in staat de bal bij te houden en actief deel te nemen aan de combinaties. Tegelijk is hij aanwezig in de box, waar hij met zijn 1m84 voldoende lengte bezit om met het hoofd gevaarlijk te zijn op voorzetten.

Vraag is wie de transfer van Paciência binnen Anderlecht moet afronden. Na de overname door Marc Coucke, die zich vanaf 1 maart met het dagelijkse bestuur zal bezighouden, uitte manager Herman Van Holsbeeck zijn zorgen. "Ik doe níks meer", klonk het toen. Intussen zijn intern de violen gestemd. Na meerdere gesprekken is afgesproken dat operationeel directeur Jo Van Biesbroeck en beheerders Alexandre Van Damme en Michael Verschueren, die onder nieuwe sterke man Coucke aan boord blijven, in overleg met Van Holsbeeck nauw zullen toezien op het transferbeleid.

Defensie en linkerflank

Welke budgettaire enveloppe dat viertal ter beschikking krijgt, is nog niet bekend - begin januari staat over dat onderwerp een vergadering gepland. Het verlanglijstje is wél af. Naast een spits wil Anderlecht zich absoluut versterken op twee posities: centraal achterin en op de linkerflank. Door blessures en de hoge eisen van trainer Hein Vanhaezebrouck is de spoeling daar dun.

Dat geldt eigenlijk ook voor de rechterflank, zeker na de operatie van Andy Najar, maar voor Anderlecht is die zone niet prioritair. Het meent dat het op rechts met Dennis Appiah, Massimo Bruno en Alexandru Chipciu voldoende gewapend is. Mocht er toch een opportuniteit op de markt komen, valt het niet uit te sluiten dat RSCA toehapt - extra wisselmogelijkheden kunnen nooit kwaad.

Rest de jongens die mogen vertrekken. Ivan Obradovic kreeg het verrassende nieuws dat Anderlecht niet moeilijk zal doen als er zich geïnteresseerden melden. Nicolae Stanciu wil dan weer aan spelen toekomen - onder Hein is de Roemeense recordaankoop hoogstens invaller -, terwijl bankzitters Robert Beric (terugkeer naar Saint-Étienne?) en Hamdi Harboui (normaal gezien naar Zulte Waregem) definitief weg mogen.

Maar belangrijker zijn dus de inkomende namen. Als nieuwe sterke man Coucke vanaf maart op de tribunes zit, wil hij namelijk een team zien dat de titel kan pakken. En nu is dat niet het geval...