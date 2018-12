Interim-coach Belhocine recupereert kapitein niet voor tweeluik voor winterstop: “Geen risico met Trebel” SJH

21 december 2018

14u34

Bron: Eigen berichtgeving

Na een woelige week nam Karim Belhocine vandaag de honneurs waar op de wekelijkse persconferentie in het Constant Vanden Stockstadion. De vroegere rechterhand van Vanhaezebrouck leidt de laatste twee wedstrijden van 2018 voor paars-wit. Uit de lappenmand kwam er weinig positief nieuws. Adrien Trebel traint na zijn operatie van midden november sinds dinsdag opnieuw mee. Zijn pubalgie is verleden tijd, maar Belhocine plant geen risico’s te nemen met de kapitein. “Ik had hem er graag bij gehad, maar hij keert pas terug, heeft veel zin ook, maar hij is nog niet 100 procent. Het zou een risico zijn om hem te laten spelen en dat gaan we niet nemen. Zijn gezondheid gaat voor alles.”

Drummen wordt het allerminst op het Anderlechtse middenveld. Want naast de geblesseerde Trebel zijn ook Lokonga en Makarenko out, Kums is geschorst. “Ook met Makarenko en zijn achillespees gaan we geen risico nemen. Hij herneemt pas na de winterstop.” De youngsters Verschaeren en Doku zitten niet langer met hun neus in de boeken. Zij zijn wel inzetbaar. “Dinsdag hebben ze hun laatste examens afgelegd. We hebben hen nog fysieke testen laten afleggen met het oog op de tweede seizoenshelft, maar ze zijn beschikbaar voor de match in Moeskroen.”