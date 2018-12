Interim-coach Belhocine na nieuwe paars-witte nederlaag: “Het kwaad zit dieper en we hebben tijd nodig, maar voetbal kent geen medelijden” GVS

Bron: RTBF, Pro League 0 Anderlecht Karim Belhocine (40) stond voor de opdracht om Anderlecht na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck op minder dan één week tijd opnieuw aan het voetballen te krijgen. Een haast onmogelijke klus zo bleek, het werd zelfs nog pijnlijker. Paars-wit verloor bij Moeskroen. “Het kwaad zit dieper.”

Interim-coach Karim Belhocine had vijf dagen de tijd om zijn ideeën over te brengen op de spelersgroep en iedereen terug aan vertrouwen te laten winnen. Het gehoopte schokeffect na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bleef echter uit. Anderlecht verloor terecht op het veld van Moeskroen.

“We hadden nochtans alles goed voorbereid”, vertelde de Franse Algerijn voor de microfoon van de Pro League. “Maar we slikten snel twee tegengoals en kwamen zo in een negatieve spiraal terwijl Moeskroen één van z’n beste matchen van het seizoen speelde. Dan wordt het moeilijk uiteraard. Qua mentaliteit zag ik een goede reactie in de tweede helft, maar we leden nog steeds te veel balverlies. Dat is normaal bij een team dat twijfelt. Je kan niet alles veranderen op minder dan één week tijd. Het kwaad zit dieper, maar voetbal kent geen medelijden.”

Belhocine neemt tot januari de taken van coach op zich, nadien wil Anderlecht uitpakken met een grote naam als nieuwe trainer. “Ik heb tijd nodig, maar die heb ik niet. Maar ik ben niet het belangrijkste. We kunnen deze situatie nog tegen het einde van december omkeren, zodat de spelers met de beste basis in januari kunnen starten. Als ik de spelers zo zie, doet me dat pijn. Maar ik zal elke dag vechten om die laatste match van het jaar (Anderlecht ontvangt donderdag Waasland-Beveren, red) toch te winnen. Dan kan ik vertrekken - of misschien niet - met het goede gevoel dat we terug op het juiste spoor zitten. Dat verdienen de jongens.”