Incident krijgt staartje: Anderlecht wil bommetjesgooier stadionverbod opleggen NVK

20 januari 2020

16u42 0 Anderlecht De Anderlecht-supporter die een voetzoeker gooide naar Club-doelman Simon Mignolet krijgt een zware straf. De politie stelt een proces-verbaal op. En Anderlecht zelf wil de man een stadionverbod opleggen.

De nederlaag tegen Club Brugge zinde bepaalde leden van de harde kern van Anderlecht niet. Eén supporter gooide vlak voor het laatste fluitsignaal een bommetje in het strafschopgebied van Simon Mignolet, die geschrokken achteruit deinsde van de luide knal.

Ongehoord. Dat vond Vincent Kompany, die zijn collega-Rode Duivel vastpakte en boos gebaarde naar de tribunes dat zulke zaken niet op een voetbalveld horen (zie video boven). En dat vindt ook de clubleiding. Anderlecht gaat - met de hulp van de slimme camera’s die de club enkele maanden geleden heeft geïnstalleerd – de bewuste fan opsporen.

Anderlecht is het beu dat enkelingen binnen de harde kern de club in een slecht daglicht stellen. Paars-wit helpt in eerste instantie de Brusselse politie, die een pv opstelt van het incident. Daarnaast neemt de recordkampioen ook zelf het initiatief om de supporter een stadionverbod op te leggen.