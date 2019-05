In Youth We Trust? Enkel als je meekunt... Anderlecht stopt met provinciale ploegen voor kinderen ouder dan twaalf PJK SPK Samia Zerkak

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Dertien jaar oud en zin om bij Anderlecht te voetballen? Tenzij je de nieuwe Romelu Lukaku bent, kan dat straks niet meer. RSCA stopt met zijn provinciale ploegen voor kinderen ouder dan twaalf.

Het nieuws kwam hard aan bij sommige ouders: voor hun pakweg 15-jarige zoon is er vanaf volgend seizoen geen plaats meer bij de jeugd van Sporting Anderlecht. Dit omdat paars-wit zijn jeugdbeleid wijzigt. Waar vandaag zelfs voor jongeren tot 19 jaar provinciaal voetbal aangeboden wordt, is dat na de zomer niet langer het geval. Enkel tot de U12 kunnen dan nog spelertjes van elk niveau bij RSCA terecht. Anderlecht was naar eigen zeggen de enige topclub in België die nog provinciale ploegen in bijna elke leeftijdscategorie had. Aan die werkwijze komt nu dus een einde, simpelweg omdat jongeren die bij bijvoorbeeld de provinciale U16 voetballen, eigenlijk geen uitzicht hebben op een profcarrière. Anderlecht acht het dan ook verstandiger om de focus te verleggen: alle aandacht gaat nu naar de piepkuikens.

Tot en met de U12 kan wel elk kind, ongeacht het potentieel, een professionele opleiding genieten. Daar wil Anderlecht zo breed mogelijk rekruteren - dan is de kans op een nieuwe Vincent Kompany, Youri Tielemans of Romelu Lukaku automatisch een pak groter. Wie op zijn twaalfde evenwel niet bij de elite kan aansluiten wegens te zwak om ooit eerste klasse te halen, heeft vanaf dan geen toekomst meer bij Anderlecht. Hard.

Emeritus professor Bart Vanreusel, voormalig sportsocioloog verbonden aan de KU Leuven, vindt het ‘ronduit onaanvaardbaar’ dat topclubs hun jeugdwerking dermate afbouwen. “Van een club als Anderlecht zou je verwachten dat ze een modelvoorbeeld van jeugdwerking is - niet alleen om profs voort te brengen, maar ook om sociale en maatschappelijke reden. In een grootstad waar er al geen overaanbod aan jeugdsportclubs is zou je denken dat de club ook haar maatschappelijke rol vervult, en dat dus niet alleen voor de super getalenteerden.” Profclubs als Anderlecht zijn dat volgens Vanreusel aan de maatschappij verplicht, niet in het minst omdat ze onder meer daarvoor samen jaarlijkse vele miljoenen euro’s aan fiscale voordelen genieten. “Een groot deel daarvan wordt geacht naar de jeugdwerking terug te vloeien. Gebeurt dat niet, dan kan de overheid maar beter stoppen met fiscale voordelen uitdelen.”

Anderlecht, dat de slogan ‘In Youth We Trust’ voert, benadrukt dat het afstoten van haar provinciale plus 12-jarigen geen ‘sociale dumping’ is. “Want bij eender welke voetbalclub groeien enkel de besten door.” Daarnaast biedt de club alternatieven aan voor de afvallers die willen blijven voetballen. ”We werken samen met tientallen clubs, in het Brusselse, maar ook daarbuiten. We zullen voor elk individu een oplossing zoeken. En we blijven iedereen volgen. Wie een straffe evolutie maakt, kan altijd terug.”

De gemeente Anderlecht heeft geen inspraak in de interne beslissing. “De club krijgt geen gemeentesubsidies en is volledig autonoom”, zegt schepen van Sport Julien Milquet (cdh). Gemeente en club werken wel samen wat betreft het CEFA, een organisatie die zich inzet voor jongeren tot 18 jaar. “RSC Anderlecht blijft zich sociaal engageren om jongeren te helpen en verwijst hen naar andere lokale clubs.”

Nog dit: de schrapping van minstens zes teams en de afvloeiing van ongeveer 100 à 150 spelers heeft geen invloed op het jeugdbudget van die specifieke tak. Dat bedraagt volgens sommige bronnen nog steeds 150.000 à 200.000 euro per jaar.

