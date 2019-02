IN BEELD. De kapsels van Kara: van brosse nieuwkomer bij Genk tot Anderlecht-verdediger met ananas-coupe Redactie

18 februari 2019

07u00 0

Was het u gisteren ook opgevallen? Het - alweer - nieuwe kapsel van Anderlecht-verdediger Kara. De 29-jarige Senegalees liet zich in zijn jaren op de Belgisch velden meermaals betrappen op een aparte haarsnit. Wij doken in ons archief en haalden de opvallendste coupes van onder het stof. Een bloemlezing?

Meer over Kara

sport

sportdiscipline

voetbal