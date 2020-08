IN BEELD. De carrière van Vincent Kompany, de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht NVE

17 augustus 2020

11u17 0 Anderlecht Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Anderlecht . De verdediger stopt meteen met voetballen, Vercauteren moet beschikken. Van Anderlecht over Hamburg en Manchester City, om dan terug thuis te komen in Brussel. 621 wedstrijden, 35 doelpunten. En heel wat prijzen. De carrière van Vince ‘The Prince’ Kompany in beeld.

Anderlecht

In 2004 dook een 17-jarige Kompany op bij Anderlecht, de ploeg waar hij ook z’n jeugd doorbracht. Hij pakte er onder meer twee titels en was meteen een publiekslieveling.

Gouden Schoen

In z'n eerste jaar op profniveau mocht Kompany meteen de Gouden Schoen in ontvangst nemen. 18 jaar en 8 maanden oud was hij toen. Hij klopte daarbij Luigi Pieroni en won met de grootste voorsprong ooit (403 punten).

Transfer naar Hamburg

Na enkele jaren bij Anderlecht trok de verdediger naar Duitsland. Drie jaar bij Hamburg, als vervanger van Daniel Van Buyten. Kostprijs: 10 miljoen euro. Daar speelde hij 29 wedstrijden achterin, blessures speelden hem parten.

Elf jaar Manchester City

Het grootste deel van z’n carrière spendeerde Kompany in Manchester, bij City. In 2008 kwam hij over van Hamburg. Hij schopte het tot aanvoerder en pakte vier keer de landstitel. Ook bij City zat Kompany vaak aan de kant met blessures. Desondanks: een legende bij de ‘Citizens’.

Terug naar Anderlecht

Na 11 jaar bij ‘zijn’ City was het tijd voor een terugkeer naar het oude nest. Bij Anderlecht werd hij vorig jaar speler-manager. Een terugkeer in mineur, want Anderlecht speelde een zwak seizoen. De vele blessures van Kompany kwamen daar nog eens bij. De invloed van Kompany was vooral te merken naast het veld.

Z’n hele leven Rode Duivel

In 2004 werd Kompany voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Daar was hij 16 jaar lang een meubelstuk. 89 caps. Daar komt nu dus ook een einde aan.

