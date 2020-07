Iedereen blij: Derrick Luckassen extra jaar bij Anderlecht PJC

14 juli 2020

Zoals geweten zit paars-wit krap bij kas, makelaars noemen het dan ook een krachttoer van sportief manager Peter Verbeke dat Derrick Luckassen aan, zo wordt gezegd, “aantrekkelijke voorwaarden” aan boord blijft. Een aankoopoptie is daarentegen niet voorzien.

Anderlecht en Luckassen wilden ­absoluut met mekaar door, terwijl PSV wist dat de speler “nooit meer voor hen wilde spelen”, wat maakt dat een overeenkomst een evidentie leek. Dat was het evenwel niet, mede door de contractsituatie van Luckassen bij de lampen­club. Hij lag er slechts vast tot en met 2022, waardoor PSV vreesde om komende zomer in een slechte onderhandelings­positie te zitten.

In Eindhoven verkoos men een definitieve transfer, wat Anderlecht nu niet kon en waar de markt zich niet tot leende, dus heeft Luckassen finaal verlengd in het Philips Stadion (tot 2023). Daardoor was een huur plots wel een mogelijkheid. RSCA wierp zich verstandig op als de ideale partner om Luckassens marktwaarde op peil te houden of zelfs te doen stijgen.

Anderlecht, Luckassen & PSV: everybody happy.

Vincent Kompany mag Luckassen vandaag op training verwel­komen, ­zaterdag speelt hij mee in de dubbele confrontatie tegen Saint-Étienne.