Huwelijk tussen Anderlecht en BNP Paribas Fortis na 40 jaar voorbij? Belfius genoemd als opvolger PJC

28 april 2020

03u00 0 Anderlecht Mogelijk eindigt het huwelijk na veertig jaar. BNP Paribas Fortis bekijkt met Anderlecht de opties over het sponsorcontract. Een vroegtijdige stopzetting kan, Belfius wordt genoemd als opvolger.

Net geen veertig jaar: zo lang is BNP Paribas Fortis - in het verleden weliswaar onder andere namen - aan Anderlecht verbonden. Maar aan die historische deal komt nu mogelijk een einde. BNP Paribas Fortis staat met Anderlecht in overleg over hoe het partnership op korte termijn moet evolueren. In principe loopt het contract tot eind volgend ­seizoen, maar volgens onze info is een stopzetting deze zomer een reële optie. BNP Paribas Fortis ­betaalt jaarlijks ongeveer 2,4 miljoen euro aan ­Anderlecht om op de shirts te staan. In crisistijden - en dat is corona uiteraard - een serieuze investering, wat een terugtrekking zou verklaren.

Bij Anderlecht en BNP Paribas Fortis wil men niet te veel commentaar kwijt. Op Neerpede bevestigt men weliswaar dat er gesprekken lopen en dat de club “zoals altijd” op alle mogelijke scenario’s voorbereid is. De Franstalige krant ‘Le Soir’ schrijft evenwel dat Anderlecht nu al weet heeft van het besluit: volgens hen gaat de bank, net als eerder Proximus, níet door als sponsor.

Belfius

Zou dat dan betekenen dat Anderlecht volgend seizoen zonder bedrijf op de borst voetbalt? Allerminst. ‘Le Soir’ meldt dat Belfius de opvolger wordt. Het contact zou gelegd zijn via onafhankelijke vermogensbeheerder Candriam, waar Marc Coucke in het verleden voor vele miljoenen euro’s mee in zee ging. Belfius wilde niet reageren op het nieuws: “Informeer bij Anderlecht.” Daar klinkt het: “Er is niks formeels beslist.”

Of het nu dit of volgend jaar gebeurt: BNP Paribas Fortis en RSCA lijkt een eindig huwelijk te zijn. ­Belfius zou dan weer een logische nieuwe partner zijn, de bankverzekeringsgroep leent zijn naam al aan Neerpede.