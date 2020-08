Hugo Broos: “Nu moet Kompany het alleen doen. Als het foutloopt, is hij de verantwoordelijke” ABD

17 augustus 2020

11u13 6 Anderlecht Vincent Kompany stopt als voetballer en wordt per direct hoofdcoach van Anderlecht. Frank Vercauteren verlaat de club. Dat verbaast Hugo Broos, ex-trainer van paars-wit, niét. “Ik had van in het begin mijn vraagtekens. Franky wilde geen tweede rol spelen.”



Hugo Broos zat in de auto toen we hem opbelden. Het nieuws over Kompany en Anderlecht had hij toen nog niet vernomen. Verrast was hij echter allerminst. “Van in het begin plaatste ik vraagtekens over de werking met Kompany als speler-manager en Vercauteren als trainer. Kijk, ik ken Franky goed genoeg. Hij wilde geen tweede rol spelen, maar dat was wel zo. Kompany zit zelfs met geld in de club... Hij heeft álles te zeggen. De voorbije maanden waren er meningsverschillen tussen de twee, dus deze wending is geen verrassing. Dit was een combinatie die niet lang zou standhouden. Dat was snel duidelijk.”

Eindelijk gaan we zien of ‘the process’ de goeie richting is voor Anderlecht. Dat moet Vincent nu bewijzen. Hugo Broos

Kompany beslist nu op zijn 34ste om de schoenen aan de haak te hangen. Hij heeft het nog lang volgehouden, vindt Broos. “Vincents parcours de laatste jaren, dat ging van de ene blessure naar de andere. Telkens moest hij revalideren. (zucht) En hij liep die blessures op domme manieren op. Hij ‘sjotte’ op een bal en had een spierverrekking. Neen, zijn afscheid als speler is evenmin verrassend. Wel had ik het niet nú verwacht. Het seizoen is al bezig... Maar alles zal waarschijnlijk in een stroomversnelling gekomen zijn door de meningsverschillen met Vercauteren.”

“Ach, op een dag moest Vincents afscheid er wel eens van komen, hé. Hij kon ook niet blijven voetballen. Toen hij vorig seizoen geblesseerd raakte, dacht ik al dat hij ermee zou stoppen. Hoe dan ook heeft Vincent een schitterende carrière gemaakt - daar kan je niet naast kijken. Hij is en blijft het grootste talent waar ik ooit mee heb gewerkt."

Vincent staat voor zeer belangrijke maanden in zijn carrière. Zal hij ooit een grote trainer worden? Dat zal nu duidelijk worden Hugo Broos

Dat Kompany nu alleen hoofdcoach van Anderlecht wordt, is altijd de bedoeling geweest, benadrukt Broos. “Maar door die licenties bleek dat een moeilijk verhaal te zijn, Franky werd er uit noodzaak bijgehaald. Maar blijkbaar zal dat dan nu toch in orde zijn? Nu gaat Vincent de lakens écht moeten uitdelen. Voor hem is dit een goede zaak, want hij nam aanvankelijk te veel hooi op zijn vork. Hij dacht dat hij alles wist en kon toen hij naar Anderlecht trok... Het voorbije jaar is een leerproces geweest. Nu heeft hij meer ervaring. Eindelijk gaan we zien of ‘the process’ de goeie richting is voor Anderlecht. Dat moet Vincent nu bewijzen. Hij zal het nu alleen moeten doen. Als het nu nog foutloopt, dan is hij de verantwoordelijke. Vincent staat voor zeer belangrijke maanden in zijn carrière. Zal hij ooit een grote trainer worden? Dat zal nu duidelijk worden.”

