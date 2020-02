Hoogst opmerkelijk: geschorste makelaar Mortelmans op Neerpede, maar Anderlecht kon er niks aan doen PJC

01 februari 2020

10u52 10 Anderlecht In deze tijdsgeest is het hoogst opmerkelijk. Makelaar Walter Mortelmans, die op dit moment een beroepsverbod heeft door zijn betrokkenheid in Operatie Zero, was gisteren op Neerpede. Achtergrond bij een bezoek waar RSCA niks aan kon doen.

In zijn wagen zat de nieuwe aanwinst Marko Pjaca van Juventus. En dus was het maar logisch dat de receptioniste de elektronische poort liet opengaan. Nochtans was de chauffeur van dienst… Walter Mortelmans, de manager die sinds zijn aandeel in Operatie Zero geschorst is door de voetbalbond. En bijgevolg niks op Anderlecht te zoeken had.

Dat Mortelmans toch op het oefencomplex was, had alles te maken met een oude vriendschap. Mortelmans is al járen een werkrelatie van Marko Naletic, die de belangen van Pjaca behartigt. Toen Naletilic vervoer in België zocht, belde hij Mortelmans, die snel bereid was om te helpen. Een vriendendienst. Maar wél één die slecht viel bij RSCA.

Bestuursleden op Anderlecht zagen meteen het gevaar: je wil als club niet geassocieerd worden met een makelaar met een beroepsverbod. Men maakte Mortelmans dan ook direct duidelijk dat hij niet welkom was bij de onderhandelingen voor de Pjaca-deal. Mortelmans had de boodschap begrepen: hij wandelde wat rondjes op de parking.

Perceptie

De perceptie kan anders zijn, maar in werkelijkheid was Mortelmans helemaal niet betrokken bij de eigenlijke overeenkomst, Anderlecht kon zijn aanwezigheid niet voorzien of vermijden en bleef perfect binnen de wettelijke lijntjes. Sterker nog: Verschueren doet er alles aan om héél transparant en volgens de regels te werken.

Het onaangekondigde bezoek van Mortelmans heeft niks aan die filosofie veranderd… En toch zitten ze op Anderlecht verveeld met de zaak. Want ook al gebeurde er niks dat wettelijk gezien niet kon: het was wél ongelukkig. Maar da’s niet de schuld van paars-wit.

Operatie Zero

In het kader van het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal werd Mortelmans verweten dat hij enkele dagen voor de cruciale degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren telefonisch contact had met Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Uit telefoontaps bleek dat Steemans had gevraagd of Olivier Myny, de toenmalige voetballer van Waasland-Beveren die in de portefeuille zat van Mortelmans bureau ISM, voluit zou spelen. Terloops werd ook gezegd dat KV Mechelen nog steeds interesse had in Myny. In januari sprong een overgang van de middenvelder van Waasland-Beveren naar het AFAS-stadion nog op het nippertje af. Steemans vroeg Mortelmans ook of Myny zich niet wat kon inhouden. De spelersmakelaar beloofde met Myny te gaan praten.

Mortelmans werd door het Arbitragehof voor drie jaar geschorst, waarvan een jaar effectief en twee met uitstel. Mortelmans ging in beroep, die uitspraak wordt pas in 2021 verwacht.