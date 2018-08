Hoofd opleiding Kindermans ziet liefst 11 jeugdproducten in A-kern Anderlecht: "Onze aanpak vergt lef" Pieter-Jan Calcoen

03 augustus 2018

09u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Verjongen en toch swingen: Anderlecht deed het op Kortrijk. En het wil er de norm van maken, zegt directeur jeugd Jean Kindermans. "Zijn de buitenlanders beter?"

"Ik ben een wijnliefhebber", aldus Jean Kindermans, hoofd van de Anderlecht-opleiding. "Maar dat betekent niet dat ik een kenner ben. (lacht) Een fles van vijftig of één van tien euro: misschien ga ik het verschil niet eens proeven, vandaar dat ik niet oordeel over wijn. Wat ik wil zeggen: het is jammer dat er velen zijn die niks kennen van jeugdbeleid en tóch kritiek leveren. En ja, dan vind ik dergelijke opmerkingen ambetant. Het zorgt voor een foute perceptie, terwijl onze succesverhalen talrijker zijn. Dat zijn objectieve statistieken, geen gissingen."

