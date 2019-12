Hoedt messcherp voor Anderlecht en Doku: “Wat is het, een kind van 15, 16?” GVS

27 december 2019

Wesley Hoedt was niet te spreken over de aanpak van Anderlecht. Bovendien kreeg de Nederlandse verdediger een gele kaart na een akkefietje met Jérémy Doku. Voor de camera van Play Sports was Hoedt dan ook furieus. “Ik weet niet wat die (scheidsrechter Nathan Verboomen, red.) allemaal aan het doen was. Ik verstuur een crosspass naar Buta, en die linksback (Elias Cobbaut, red.) pakt de bal gewoon met de hand. Anders loopt Buta zo naar de goal. Tientallen keren maakte Anderlecht overtredingen op het moment wij uitbraken. En Verboomen deed niks. En dan krijg ik geel voor die fout op Doku? Ik raak die gozer niet eens. Een kind van 15, 16, wat is het? En dan doet ie zo (Hoedt legt zijn vinger op de mond, red.). Belachelijk. Ik weet niet wat Anderlecht hier kwam doen, maar voetballen was het niet. Wij waren dominant en waren vele malen beter. Als zij zo spelen, verdienen ze geen play-off 1.”