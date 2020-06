Exclusief voor abonnees Hoe Wouter Vandenhaute in half jaar de sterke man van Anderlecht werd: “Hij en Kompany zijn natuurlijke bondgenoten”

Niels Vleminckx

27 juni 2020

05u59 0 Anderlecht Eerst baas van een makelaarsbureau. Dan onafhankelijke expert van Marc Coucke. Nu voorzitter van de recordkampioen. En dat op amper zes maanden tijd. Op kousenvoeten werd Wouter Vandenhaute (58) de sterke man van Anderlecht. Of hoe een meesterschaker van de gevallen recordkampioen weer een topclub moet maken.

Op een dag vind je de job van je ­leven.

Vraag maar aan Wouter Vandenhaute. Afgelopen week fietste die naar de top van de Col de la Colombière. In de Tour de France is dat een beklimming van eerste categorie. Lastig. Maar klein bier vergeleken met wat hem straks bij zijn thuiskomst in zijn nieuwe job wacht. De nieuwe voorzitter van Sporting Anderlecht moet, ondanks de schuldenberg en een verschraald transferbudget, ervoor zorgen dat Anderlecht zijn predicaat ‘Royal’ eindelijk weer waard wordt.

