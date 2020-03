Hoe vult Michel Vlap zijn dagen tijdens deze coronacrisis? Redactie

28 maart 2020

17u57 0 Een dag ten huize Vlap in Friesland. "Ik deel dit graag met jullie, fans van Anderlecht!"



Une journée en Frise chez les Vlap. "J’aimerais partager cette vidéo avec vous, les fans!"@MichelVlap #RSCA #COYM 🇳🇱 ⚽️🟣⚪️ pic.twitter.com/yadVmvR9K9 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Geen voetbal de komende weken voor Michel Vlap door de coronacrisis en dus moet de Nederlander van Anderlecht zijn dagen op een andere manier zien te vullen. De aanvallende middenvelder is momenteel in Friesland, waar hij zijn conditie wel op peil houdt. Vlap toont in bovenstaande video van Anderlecht onder meer hoe hij naar het krachthonk trekt en een rondje gaat joggen. Voorts vult de Nederlander zijn dagen onder meer met videogames en gezelschapsspellen.