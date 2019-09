Hoe lang voetbalt Kompany nog? “Het WK is een vraagteken, maar ik amuseer me nog elke dag tussen die jonge gasten” GVS

11 september 2019

16u08 0 Anderlecht Alvorens een resem vedetten Vincent Kompany uitzwaaien tijdens zijn Testimonial Game, stond de speler-manager van Anderlecht de pers te woord. Over hoe lang hij nog zal voetballen: “Voorlopig heb ik tussen die jonge gasten nog elke dag plezier.” Over het succes van City: “Het winnen van de Champions League is een kwestie van tijd.” Dat hij straks zelf niet opdraaft: “Het is ironisch dat ik in m’n afscheidsmatch geblesseerd ben.”

The Manchester City Legends versus The Premier League All Start. Maar zonder Vincent Kompany dus. “Jammer genoeg kan ik door die kleine hamstringblessure niet spelen”, opende Vince. “Maar afscheid nemen kan ook naast het veld. In mijn carrière kampte ik met veel blessures en evenveel comebacks. Dat ik mijn eigen afscheidsmatch niet kan spelen door een kwetsure, is dus eigenlijk wel ironisch.”

De opbrengst van de benefietmatch zal via Tackle4MCR naar de daklozen in Manchester gaan. “Ik was altijd al gepassioneerd door zaken naast het voetbal. Samen met mijn vrouw vond ik dat we iets moesten doen voor de stad die ons al zoveel had gegeven. Het idee ontstond om te organiseren voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Dat er heel wat spelers van Manchester United aanwezig zullen zijn, maakt me écht tevreden. Als je iets voor Manchester wil doen, moet je immers ook het rode deel van de stad meenemen. Enkel zo maak je Manchester sterker.”

“Tackle4MCR is an opportunity and I believe in it. We stand behind this cause.” @VincentKompany at his pre match press conference pic.twitter.com/g5xONOa6jD tackle4mcr(@ tackle4mcr) link

Plezier

Kompany blikte even terug op z’n elf jaar bij The Citizens. “Wat City en Pep Guardiola doen, is ongelofelijk. Het succes is gebaseerd op het systeem, dat belangrijker is dan de individuele kwaliteiten. Eigenlijk zag ik elf jaar geleden al dat de Premier League winnen onvermijdelijk was. Dat merkte je aan de manier waarop de mensen achter de schermen werkten. En de Champions League is nu ook slechts een kwestie van tijd. Nu ik weg ben bij de club, besef ik pas hoe omvangrijk City wel niet is: ‘wauw’”

En de speler-manager van Kompany keek ook vooruit. Hoe lang hij nog op de grasmat zal staan, was de vraag. “Het is realistisch dat ik het EK nog speel. Het WK is afwachten. Maar voorlopig heb ik tussen die jonge gasten nog elke dag plezier. Dat geef ik niet zomaar op. Pas als ik voel dat het over is, geef ik er de brui aan. Maar dat zal niet zomaar veranderen. Ik ben een persoon die niet snel opgeeft.”

De vraag kwam ook om de Engelse topclub en de Belgische recordkampioen te vergelijken. “De druk is anders. Bij City komt de druk van binnenuit, bij Anderlecht is die extern. Ik hou van beide clubs. City zit in mijn hart, Anderlecht in mijn bloed.”